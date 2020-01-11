شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض السفر مبكراً للجونة قبل خوض موقعة الأربعاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، السفر إلى الجونة الثلاثاء المقبل، استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدورى، التى ستقام على ملعب الجونة، ويسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، بعدما حقق الفريق الفوز فى آخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ورفض الجهاز الفنى للزمالك السفر مبكرا للجونة، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته غداً الأحد على ملعب الجونة، بعد الحصول على راحة اليوم من التدريبات الجماعية بعد الفوز زيسكو الزامبى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته المقامة حالياً مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

وفضل كارتيرون، خوض الزمالك لتدريباته على ملعبه بصورة طبيعية بدلا من السفر مبكرا ودخول معسكر مغلق فى الجونة حيث فضل السفر ليلة المباراة لدخول معسكر مغلق لمدة 24 ساعة للمواجهة التى يرتبط الفريق الأبيض بمواجهة المصرى فى الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدورى، وحرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تهنئة لاعبى الزمالك فى غرفة الملابس عقب مواجهة زيسكو وأشاد بأداء الفريق وطالبهم بمواصلة الانتصارات على المستوى المحلى و الإفريقي.