شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستأنف زياراته لمراكز الشباب بالقاهرة ويبدأ ببدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، أعمال تطوير مركز شباب بدر، ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وإنشاء منشآت شبابية ورياضية جديدة تخدم شريحة النشء والشباب، بالإضافة إلى سعيها الدءوب لإعداد جيل مؤهل بدنياً وثقافياً يسهم فى تنمية الوطن، ولديها اهتمام كبير بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات، لتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.

ووجه أشرف صبحى بدعم مركز شباب بدر بأجهزة حاسب آلي، ودراسة إمداد حمام السباحة بالمركز بسخانات بالتعاون مع مجلس الأمناء لمدينة بدر.

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تضمنت أعمال التطوير بمركز شباب بدر المبنى الإدارى، وملعب النجيل الصناعى، بالإضافة الى إحلال وتجديد صالة الألعاب والمكتبة، حيث يضم المبنى الإدارى مجموعة من صالات الأنشطة الرياضية المتمثلة فى صالة للألعاب الفردية وصالة جيم وقاعة حاسب آلى وأخرى للأنشطة الفنية، ومكتبة ووحدة غرف خلع ملابس.

وقعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بروتوكولا للتعاون يهدف إلى إتاحة تقديم الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية التى تنظمها الوزارتين فى المواقع التابعة لهما والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ممثلة فى قصور وبيوت الثقافة، المسارح القومية، المكتبات العامة ومراكز الشباب والأندية.

أكد الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون بين وزارتى الرياضة والثقافة ليس بجديد بين الوزارتين لذلك يمكن أن نطلق على بروتوكول اليوم مذكرة تفاهم تتم تحت مظلة تفاهم دائم بين الوزارتين، وكشف أن بناء الإنسان من أهم الأمور فى الدول وهو يعنى الاهتمام بالجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والبدنية وهو ما يتم من خلال البروتوكول الذى يخدم الجوانب الثقافية والقدرات على التفكير فمصر لديها زخم من مراكز الشباب و بيوت الشباب لذلك سيتم استغلالها لتطوير فكر وثقافة الشباب لبناء العقول، وأضاف أن التوسع فى مراكز الشباب يعمل على التوازى مع قصور الثقافة لاكتشاف المواهب .