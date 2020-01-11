شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى سموحة خط مفاوضات مع محمد عودة المدير الفنى السابق لبتروجت لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى خلفا لـ حسام حسن، الذى استقال من منصبه بسبب تراجع النتائج وآخرها الخسارة من وادى دجلة ٣/٢، ويحاول مسئولو سموحة الاتفاق مع عودة على تدريب الفريق فى الفترة المقبلة بفضل نتائجه الجيدة التى حققها مع الفرق التى أشرف على تدريبها.

وحقق عودة نتائج طيبة مع كل الفرق التى تولى تدريبها سواء المقاولون العرب الذى قاده لتصدر الدورى فى أول 10 جولات أو أهلى بنى غازى متصدر الدورى الليبى أو بتروجت الذى قاده لتحقيق ٢١ نقطة فى ١٤ مباراة فقط.

ولا يتولى عودة تدريب أى فريق فى الوقت الحالى منذ استقالته من تدريب بتروجت، وهو ما دفع مسئولى سموحة لفتح خط مفاوضات معه.

وأعلن نادى سموحة السكندرى استقالة حسام حسن المدير الفنى للفريق، وجهازه المعاون على أن تكون المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الأخيرة لهم فى قيادة الفريق والمقرر لها الثانية والنصف عصر الاحد على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الاسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى العام، وقال سموحة فى بيان رسمى: "التوأم يتقدمان بإستقالتهما من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هى الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادى ونتمنى لكما دوام التوفيق."

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وقال فرج عامر رئيس سموحة فى تصريح عبر الصفحة الرسمية لناديه : "نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن، والكابتن إبراهيم حسن ونثمن مجهودهما وإخلاصهما وتفانيهما فى العمل ونحترم رغبتهما، تربطنا بهما علاقة أخوة ومحبة واحترام متبادل."

وقاد حسام حسن سموحة خلال 24 قبل لقاء حرس الحدود، حقق فيها 9 انتصارات ومثلها من الهزائم، بالإضافة إلى 6 تعادلات، واستقبلت شباك سموحة مع حسام حسن 28 هدفا، بينما سجل هجوم الفريق السكندرى 28 هدفا.

وأرجع العميد حسام حسن أسباب اعتذار عن الاستمرار فى تدريب سموحة لسوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، إذ يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

ومن المقرر أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع فرج عامر رئيس نادى سموحة، للرحيل وإنهاء التعاقد بالتراضي.

وتعرض سموحة للخسارة أمام فريق وادى دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفى فى لقاء الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى المصرى، على إستاد حرس الحدود.