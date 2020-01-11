شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الله جمعة يخضع للتأهيل خارج الزمالك بعد إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك لعمليات تأهيل بعد الإصابة التى لحقت به فى السمانة والتى أدت إلى غيابه لفترة طويلة عن الفريق الأبيض ثم عودته للمشاركة فى مباراة فريقه أمام طنطا، فى الجولة الثانية عشرة بالدورى، والتى غادرها فى الشوط الثانى ثم استبعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من مواجهة زيسكو الزامبى فى دورى أبطال أفريقيا.

وعانى عبد الله جمعة من إصابة فى السمانة أدت إلى تورم العضلة وقام الجهاز الطبى للفريق بإخطاره بالحصول على راحة سلبية نهائية وعدم خوض أي مران جري حيث كان يسير بصعوبة بسبب تلك الإصابة التى كانت من الممكن أن تأثر على الشرايين والأوردة حال خوضه أية تدريبات تأهيلية، لذا فضل إراحته بصورة سلبية، والتى وصلت إلى 3 أسابيع أدت إلى زيادة وزنه وتراجع معدل لياقته البدنية، وتم تجهيزه للتواجد أمام طنطا وتفضيل مواصلة الاعتماد بشكل أساسى على محمد عبد الشافى أمام زيسكو الزامبى وإراحته لتجهيزه للمرحلة القادمة، ولن يتم المجازفة به إلا بعد تجهيزه بأفضل صورة بعدما تغلب الفريق الأبيض على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

وجاء خوض عبد الله جمعة لعمليات تأهيل خارج الزمالك استعدادا للانتظام بداية من الغد فى تدريبات الفريق التى ستكون ضمن الاستعدادات لخوض مواجهة الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.