شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يؤجل إعلان الإنتاج الحربى عن أولى صفقاته الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مسئولو نادى الإنتاج الحربي الإعلان بشكل رسمى عن أى صفقة جديدة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بسبب خوض مباراة وادى دجلة بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز. واقترب نادى الإنتاج الحربى من ضم مصطفى صبحى لاعب وسط شباب الأهلى السابق، ولكن تقرر تأجيل جلسة توقيع العقود للثلاثاء المقبل، وهو اليوم التالى لمواجهة وادى دجلة.

ويترقب مصطفى صبحى، الذى يجيد اللعب فى مركزى الوسط المدافع والظهير الأيمن، حسم مصير انتقاله لصفوف الإنتاج الحربي، بعدما أبدى رغبة فى اللعب تحت قيادة مختار مختار المدير الفنى للفريق الذى أشاد بقدرات اللاعب، وفى حال فشل الصفقة سيبدأ اللاعب فى مناقشة باقى العروض المتاحة أمام بعدما أبدت بعض أندية الدورى الممتاز رغبة فى ضمه.

بعيداً عما سبق، تبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى، جهوداً مكثفة خلال الساعات الحالية من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وتوصلت اللجنة لإتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، بينما لايزال الثنائى شديد قناوى والبدرى فى مرحلة دراسة العرض .

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ويأتى هذا التحرك من إدارة الانتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا.

بعيداً عما سبق حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 للدوري.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا .