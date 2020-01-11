شكرا لقرائتكم خبر عن "عنتر" يحسم مصيره خلال أسبوع بعد موافقة كارتيرون على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، مفاوضات مع عدد من أندية الدورى الممتاز لحسم وجهته بصورة نهائية خلال الأسبوع الجارى، بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير الجارى، وخرج اللاعب من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون منذ توليه المسؤولية الفنية خلفًا للصربى ميتشو.

وتلقى محمد عنتر عروضا من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى للانتقال لصفوف أحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

وخرج عنتر من الحسابات الفنية هذا الموسم فى الزمالك سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية، حيث تحدث مع وكيله، لاستقدام عروضا له من أجل تقديمها إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل خلال الأسبوع الجارى.

ولم يشارك عنتر مع الزمالك هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز ويرغب عنتر فى حسم مصيره بالزمالك خلال الأسبوع الجارى حتى يتمكن من الانضمام لأحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى فى المتبقى من الموسم ثم تقييمه فى الزمالك نهاية الموسم وتحديد مدى الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة لامتداد عقده مع القلعة البيضاء، حيث يرى اللاعب إن خروجه معارا بمثابة إفادة له وللفريق الأبيض لإعداده بصورة جيدة للعودة إلى الفريق مجددا فى الموسم المقبل حال الموافقة على إعارته لأحد أندية الدورى الممتاز.