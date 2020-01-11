شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاولات الأهلي لتدعيم خط الهجوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتوقف مساعى النادى الأهلي لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لتلبية طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى صريح يستطيع صناعة الفارق على مستوى الخط الهجومى، وهناك جلسات متواصلة واجتماعات متلاحقة تعقدها إدارة النادي الأهلي لبحث عدد من الملفات الكروية المهمة، وعلى رأسها ملف الصفقات الشتوية وفقاً لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خاصة أن الفريق ليس لديه خيارات كثيرة سواء من حيث اللاعبين المتاحين للتفاوض معهم أو عدد الصفقات التى ينوى التعاقد معها .

من سيكون ضحية المهاجم الجديد فى الأهلي؟

يعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الجارى لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر، والذى لا يعتمد عليه إلا على فترات متباعدة، ومن المقرر أن يكون رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، فى الوقت الذى سيكون هناك اتجاه لاستمراره حال تلقي المغربي وليد أزارو عرضاً جيداً للرحيل خاصة بعد خروجه هو الأخر من حسابات فايلر.

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ما هى الميزانية الموضوعة من الأهلي لضم المهاجم الجديد؟

حددت إدارة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار كحد أقصى لشراء المهاجم الجديد وهو المبلغ الذى ستتكبده الخزينة الحمراء على أن يتم الاستعانة بالمبلغ الذي سيتم تسويق به جيرالدو أو وليد أزارو فى الصفقة.

من هو المهاجم المطلوب من قبل فايلر؟

النيجيري ايليكى مهاجم لوزيرن السويسرى هو المطلوب الأول لدى رينيه فايلر، إلا أن هناك صعوبة كبيرة في التعاقد معه حتى الآن بسبب مغالاة ناديه فى طلباته للاستغناء عنه، حيث طلب النادى الحصول على 4 ملايين دولار بالإضافة لمغالاة اللاعب فى طلباته المادية الشخصية.

من هم المرشحون الآخرين حال فشل مفاوضات إيليكى؟

فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي هو المرشح رقم 2 بعد إيليكى فى ظل تألق اللاعب مع الفريق التونسى، وما قد يساهم فى إنهاء الصفقة هو رغبة الصفاقسى فى الحصول على خدمات جيرالدو على سبيل الإعارة، كما دخل الجامبى على سوى مهاجم سيسكا البلغارى دائرة المرشحين بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.