شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يواصل الضغط على بلاتينيوم بعد تسجيل هدف التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلى وبلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وأصبحت النتيجة التعادل بهدف لمثله.

ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلى فى المباراة كل من: على لطفى ومحمود متولى ومحمد هانى وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم، وخرج من قائمة الـ20 لاعباً التى سافرت زيمبابوى لخوض اللقاء كل من شريف إكرامى ووليد سليمان الذى كان ضمن التشكيل الاساسى لكنه خرج قبل إنطلاق المباراة بدقائق لأصابته فى السمّانة وشارك قفشة بدلاً منه ودخل الشيخ قائمة الـ18..

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلى الذى ضغط مُبكراً دون خطورة حقيقية ورغم البداية الجيدة من جانب الأهلى إلا أن صاحب الأرض سجل هدفاً فى الدقيقة 20 مُستغلاً تمركز دفاع الأهلى الخاطئ، حيث تلقى رينسوم بفارى تمريرة قام هيأها لزميله ستانلى نجالا المنفرد بالمرمى وأسكن الكرة فى شباك محمد الشناوى دون مراقبة من دفاع الاهلى الذى فشل فى تغطية التسلل.

Advertisements

حاول الأهلى العودة للمباراة بعد الهدف الزيمبابوى لكن دون جدوى بسبب اللعب العشوائى الذى فرض نفسه على أداء اللاعبين، وهو ما جعل الخطورة تتضاءل على مرمى صاحب الأرض.

بدون سبب تراجع مستوى وأداء الاهلي بشكل غريب الأمر الذى منح الفرصة للفريق الزيمبابوي الذى ضغط واستغل هذا التراجع والتمركز الدفاعي الخاطئ وهددوا مرمى الشناوي أكثر من مرة ، فيما أهدرا أجاي فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعدما سدد كرة في "يد" حارس صاحب الملعب وبعدها ينتهي الشوط الاول بتقدم صاحب الارض بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط بقوة وساهم نزول كهربا مع انطلاق هذا الشوط في تحريك النزعة الهجومية للأهلي حيث شارك كهربا بدلاً من أفشة.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف مُحقق للأهلي قبل أن يتواصل الهجوم الأحمر ويُسفر عن هدف في الدقيقة 52 عن طريق مروان محسن الذى إستغل كرة إرتدت من "يد" حارس بلاتينيوم سددها أجاي وراوغ مروان دفاع صاحب الأرض واسكنها في الشباك بشكل رائع.

واصل الاهلي الضغط على مرمى صاحب الأرض بفضل الهجوم المتواصل لكن دفاع بلاتينيوم مازال مُتماسك.