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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 11 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر 20 فبراير بالإمارات.. وترحيل القمة، الزمالك يصرف 16.5 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبى.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر 20 فبراير بالإمارات.. وترحيل القمة

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المصري ، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر للموسم المنقضى، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية على العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير.

الزمالك يُراضى محمود علاء "ماليًا" بعد رفض العرض التركي

قرر محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، طلب عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، خلال الفترة الجارية وتحديدا عقب مباراة زيسكو التي أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ، من أجل التقدم بطلب رسمي لتعديل قيمة عقده المالية خاصة بعد إعلان رئيس قلعة ميت عقبة رفضه نهائيًا لاحتراف محمود علاء فى الدورى التركى بعدما تلقى عرضًا من سيفاس سبور متصدر البطولة التركية لضم اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر قابلة للبيع النهائي عقب نهاية الموسم ، علي ان يتقاضى محمود علاء لـ750 ألف دولار مقابل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء النهائى عقب نهاية فترة الإعارة.

ضياء السيد يدخل دائرة المرشحين لقيادة سموحة خلفاً للتوأم

دخل ضياء السيد نجم الأهلى السابق والمدرب العام الأسبق لمنتخب مصر دائرة المرشحين لقيادة فريق سموحة خلال الفترة المقبلة، خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن بعد إنهاء عقدهما مع النادى السكندرى.

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الزمالك يصرف 16.5 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبى

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حجم المستحقات الخاصة بعقود اللاعبين المقرر صرفها خلال الساعات المقبلة هى 16.5 مليون جنيه، بعد تأكيد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، للاعبين صرف كافة المستحقات الخاصة بعقودهم عقب الفوز الذى حققه الفريق على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الجبلاية ترفض فتح القيد للأندية المديونة ويتمسك بالحصول على المستحقات فى يناير

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة طلبات بعض أندية الدوري الممتاز من أجل السماح لهم بقيد لاعبيهم الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالبث الفضائي و ديون قديمة ، من أجل السماح لهم بقيد اللاعبين .

كارتيرون يؤكد لمرتضي منصور رغبته في قيد كاسونجو رسمياً

أخطر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي ، بتفضيله قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فى المقعد المتبقى للفريق الأبيض فى قائمته الأفريقية عن ضم مهاجم محلى، إلا إنه ينتظر القرار النهائى من إدارة الزمالك خاصة إن هناك أمور إدارية من المنتظر إنهاءها من أجل قيد المهاجم الكونغولى التى وصلت بطاقته الدولية إلى الزمالك من الاتحاد المغربى عقب إنهاء إعارته للوداد المغربى، وتتمثل الإجراءات الإدارية فى إنهاء التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق بالتراضى حال الرغبة في قيد كاسونجو بدلا منه خاصة إن النادى لن يتمكن من قيد كاسونجو بدلا من التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى انقطع عن التدريبات وذلك حتى يحافظ النادى على حقوقه فى ظل شكوى اللاعب في الاتحاد الدولي.

اتحاد الكرة يضع خطة لإيقاف "مجزرة" المدربين في الدوري المحلي

فتح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ملف تعاقد الأندية مع أكثر من مدرب فى الموسم الواحد بعد سلسلة الإقالات والاستقالات التي يشهدها الموسم الحالي والذى ضرب رقما قياسيا في تغيير ورحيل المدربين عن الأندية على رأسهم أندية بيراميدز والإسماعيلي و الزمالك ويدرس مسئولو اللجنة وضع حد أقصي لتعاقد كل نادي مع المدربين بواقع مدربين إثنين فى الموسم ونفس الأمر للمدرب الذى يعمل بالدوري المصري بعدم أحقيته بالعمل فى أكثر من ناديين فى موسم واحد بالدوري المصري .