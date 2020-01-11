7 أرقام لـ "المقاولون ومصر " قبل مواجهة الكلية الحربية فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة التى ستجمع المقاولون العرب ونادى مصر فى الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب استاد الكلية الحربية فى افتتاح الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز. ويسعى ذئاب الجبل بقيادة مديره الفنى عماد النحاس لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بعدما تعادل فى الظهور الأخير بالدورى مع مصر المقاصة، فيما يدخل نادى مصر اللقاء بمعنويات منخفضة بعدما خسر أمام الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى نفس الدولة الأخيرة أيضا .
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة اف سي مصر مع المقاولون المقرر إقامتها اليوم ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي : هشام الفلال حكم ساحة ويعاونه مصطفى عطية وخالد رمضان وأبوبكر عبد الحي حكما رابعا.
وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بضرورة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجايبة لتفادى التراجع فى جدول المسابقة لاسيما بعد الخسارة من الاهلى فى الجولة الماضية ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاولون العرب مكون من : " عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح"
على الجانب الآخر حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس الذى أستطاع خطف نقطة من أنياب الزمالك وسجل هدفاً فى مرمى الاهلى الذى لم تتلقى سوى هدفين ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام نادى مصر مكون من : " محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري"
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " المقاولون و مصر " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
المقاولون و نادى مصر
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