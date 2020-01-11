شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يطالب لاعبى الإنتاج بإنهاء نغمة التعادلات أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة وادى دجلة، طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على أسوان بهدف دون رد فى 20 ديسمبر الماضى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى وإنهاء نغمة التعادلات التى تطارد الفريق فى مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث تعادل الإنتاج مع الزمالك ثم الجونة سلبياً وأخيراً تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الأخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة 13 للدوري.

وللمرة الخامسة على التوالي، تنتهي مواجهات الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بالتعادل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد حوض الدرس بالسويس، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطيني محمود وادي ، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 في المواسم المكتملة، ورقم 95 في الدوري ، التعادل رقم 504 للمصري في الدوري، ورقم 489 في مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.

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وسجل باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربى ثاني أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى،والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربي، ورقم 50 في مسابقة الدوري.

وتبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى ، جهوداً مكثفة خلال الساعات الحالية من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وتوصلت اللجنة لاتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، بينما لايزال الثنائى شديد قناوى والبدرى فى مرحلة دراسة العرض .

ويأتى هذا التحرك من إدارة الإنتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا .