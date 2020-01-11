شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدفع بكهربا بدلاً من قفشة أمام بلاتينيوم فى الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بمحمود عبد المنعم كهربا مع بداية الشوط الثانى فى مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى بدلاً من محمد مجدي قفشة، ولازالت النتيجة تشير لتقدم صاحب الأرض بهدف مقابل لا شيء.

وبدأ الأهلي مباراة بلاتينيوم بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول، خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى وفي الهجوم: مروان محسن، ويجلس على دكة البدلاء على لطفى ومحمود متولى ومحمد هانى وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.

ويحل الأهلى ضيفاً ثقيلاً على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة بولاوايو التي تستضيف المباراة أمس الجمعة على متن طائرة خاصة، قادمين من العاصمة هراري، التي شهدت اقامة البعثة الحمراء منذ وصولها لزيمبابوي، يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلفاً للمتصدر بفارق الأهداف النجم الساحلي، بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية ويواصل انتصاراته على حساب بلاتينيوم في القاهرة، لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي مُجدداً للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات حتى الآن.

وسافر الاهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.