شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: نسعى لمواصلة كسر الأرقام القياسية فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر جابر لاعب نادى بيراميدز أن الفريق يسير بخطى ثابتة فى الكونفدرالية وكسر العديد من الأرقام القياسية فى البطولة القارية ويأمل مواصلة كسر هذه الأرقام، والانتصار مجددا على المصرى واعتلاء قمة المجموعة والتأهل للدور ربع النهائى.

وشدد لاعب بيراميدز على أن كل مدير فنى له طريقة لعب مختلفة وكل مدرسة لها أسلوبها، وتشاتشيتش مدرب رائع للغاية ومعه جهاز فنى متميز وإضافة قوية، ويوما بعد يوم يتأقلم اللاعبون على طريقة اللعب المناسبة، واللاعبون يتعلمون من المدرب والأمور تصبح أفضل مع توالى اللقاءات.

جابر تحدث عن أن مباراة المصرى هى الثالثة هذا الموسم، ستكون صعبة كونها أمام فريق مصرى وبها حساسية مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة والانتصارات التى تحققت مؤخرا، خاصة الفوز على الإسماعيلي أعاد الهدوء والاستقرار مرة أخرى للفريق والأمور تسير نحو الأفضل.

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