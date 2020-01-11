عمر جابر: نسعى لمواصلة كسر الأرقام القياسية فى الكونفدرالية

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وشدد لاعب بيراميدز على أن كل مدير فنى له طريقة لعب مختلفة وكل مدرسة لها أسلوبها، وتشاتشيتش مدرب رائع للغاية ومعه جهاز فنى متميز وإضافة قوية، ويوما بعد يوم يتأقلم اللاعبون على طريقة اللعب المناسبة، واللاعبون يتعلمون من المدرب والأمور تصبح أفضل مع توالى اللقاءات.
جابر تحدث عن أن مباراة المصرى هى الثالثة هذا الموسم، ستكون صعبة كونها أمام فريق مصرى وبها حساسية مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة والانتصارات التى تحققت مؤخرا، خاصة الفوز على الإسماعيلي أعاد الهدوء والاستقرار مرة أخرى للفريق والأمور تسير نحو الأفضل.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما مساعد حكم أول، وحبيب عمر سانو مساعد حكم ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.
ويعتلى بيراميدز قمة المجموعة فى الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة فى تاريخ النادى بالبطولة.
ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.
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