شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتينيوم يحرز الهدف الأول فى مرمى الأهلى بدورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز ستانلى نجالا لاعب فريق بلاتينيوم الهدف الأول فى مرمى النادى الأهلى بعد مرور15 دقيقة من مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدي قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذى ضغط مُبكراً دون خطورة حقيقية، قبل أن يحرز الفريق ىالزيمبابوى هدف التقدم.

ويجلس على دكة بدلاء فريق الاهلي في المباراة كلاً من: على لطفى ومحمود متولى ومحمد هانى وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم، وخرج من قائمة الـ20 لاعباً التى سافرت زيمبابوى لخوض اللقاء كل من شريف إكرامى ووليد سليمان الذى كان ضمن التشكيل الاساسي لكنه خرج قبل إنطلاق المباراة بدقائق لأصابته في السمّانة وشارك قفشة بدلاً منه ودخل الشيخ قائمة الـ18..

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ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف

وحرص محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي على مرافقة بعثة الأهلي إلى ملعب بابا فيلز ماندافا ، وكان السفير محمد فهمي قد حرص على الحضور لولاية بولاوايو ليلة مباراة الأهلي وبلاتينيوم والمبيت في نفس الفندق الذي تقيم فيه البعثة؛ من أجل متابعة آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.