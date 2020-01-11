تشاتشيتش: مباراة المصرى صعبة وهدفنا الفوز والتأهل المبكر

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وشدد على أن الفريق ملزم بالفوز حتى يبتعد بفارق النقاط عن المنافسين، موضحا أنه يثق كثيرا في قدرة لاعبي بيراميدز وفوزهم بالمباراة رغم صعوبة المنافس الذي يمتلك إمكانيات كبيرة ووضح ذلك في مباراة الجولة الماضية.
وأضاف المدرب بأنه موجود منذ 15 يوما فقط على رأس الجهاز الفنى، ولعب 3 مباريات وبدأ في التعرف على اللاعبين عن قرب، حيث لعب مباريات عديدة في وقت قصير، وكل يوم يمر يفهم اللاعبين أكثر وطريقة لعبهم، وسعيد جدا بمدى احترافية لاعبي فريقه وقدرتهم على التعامل والتكيف مع جميع الأوضاع، والفريق هدفه التقدم.
وأكد أن هدفه التقدم في البطولة وكل مباراة مهمة في الكونفدرالية والفريق لديه رغبة في الوصول لأبعد نقطة ممكنة، وهدف الجميع سواء إدارة وجهاز فني ولاعبين، هو الفوز في كل مباراة يخوضها بيراميدز لتحقيق الهدف الرئيسي بالفوز وحصد أول بطولة في تاريخ النادى.
وكشف المدرب عن أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الجهاز الفني متمثلة في ضغط المباريات، وبيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانه التعامل معهم والتعديل في التشكيل والفريق قادر على التأقلم.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما مساعد حكم أول، وحبيب عمر سانو مساعد حكم ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.
ويعتلى بيراميدز قمة المجموعة فى الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة فى تاريخ النادى بالبطولة.
ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.
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