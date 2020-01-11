شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: مباراة المصرى صعبة وهدفنا الفوز والتأهل المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، إن مباراة المصرى فى الكونفدرالية المقرر لها السادسة مساء غد الأحد صعبة للغاية، وفريقه يتمنى الفوز وحصد الثلاث نقاط لاعتلاء قمة المجموعة وضمان التأهل.

وشدد على أن الفريق ملزم بالفوز حتى يبتعد بفارق النقاط عن المنافسين، موضحا أنه يثق كثيرا في قدرة لاعبي بيراميدز وفوزهم بالمباراة رغم صعوبة المنافس الذي يمتلك إمكانيات كبيرة ووضح ذلك في مباراة الجولة الماضية.

وأضاف المدرب بأنه موجود منذ 15 يوما فقط على رأس الجهاز الفنى، ولعب 3 مباريات وبدأ في التعرف على اللاعبين عن قرب، حيث لعب مباريات عديدة في وقت قصير، وكل يوم يمر يفهم اللاعبين أكثر وطريقة لعبهم، وسعيد جدا بمدى احترافية لاعبي فريقه وقدرتهم على التعامل والتكيف مع جميع الأوضاع، والفريق هدفه التقدم.

وأكد أن هدفه التقدم في البطولة وكل مباراة مهمة في الكونفدرالية والفريق لديه رغبة في الوصول لأبعد نقطة ممكنة، وهدف الجميع سواء إدارة وجهاز فني ولاعبين، هو الفوز في كل مباراة يخوضها بيراميدز لتحقيق الهدف الرئيسي بالفوز وحصد أول بطولة في تاريخ النادى.

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وكشف المدرب عن أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الجهاز الفني متمثلة في ضغط المباريات، وبيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانه التعامل معهم والتعديل في التشكيل والفريق قادر على التأقلم.