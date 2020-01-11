علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم للشيش بفرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش إلى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى فرنسا بعد الفوز على بطل بريطانيا 15 / 4 فى دور الـ 32 .ونجح أبو القاسم فى الفوز على بطل اليابان 15 / 13 فى دور الـ 64 الرئيسى بالبطولة. وكان الثنائى محمد حمزة وعلاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح تأهلا إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات أمس الجمعة. وتأهل أيضا منتخب سلاح سيف المبارزة إلى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى ألمانيا بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 45 / 34 فى دور الـ 32 بالمنافسة. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين: علاء وأحمد الصغير ومحمود محسن وأحمد السيد ومحمد السيد ويرافقهم المدرب سيد سامى. Advertisements وحصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى. توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا ، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة. ويسعى اتحاد السلاح لمواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى. فيما تأهل زياد السيسى لاعب منتخب السلاح أمس الجمعة الى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة الجائزة الكبرى للسيف المقامة فى كندا بالفوز على بطل الأرجنتين 15 /13.

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