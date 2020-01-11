شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وبلاتينيوم فى زيمبابوى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الفريق للمباراة ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى.

خط الهجوم: مروان محسن.

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فيما يجلس على دكة بدلاء فريق الاهلي في المباراة كلاً من: على لطفى ومحمود متولى ومحمد هانى ومجدى قفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم، وخرج من قائمة الـ20 لاعباً التى سافرت زيمبابوى لخوض اللقاء كل من شريف إكرامى وأحمد الشيخ.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وسافر الاهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

وحرص محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي على مرافقة بعثة الأهلي إلى ملعب بابا فيلز ماندافا ، وكان السفير محمد فهمي قد حرص على الحضور لولاية بولاوايو ليلة مباراة الأهلي وبلاتينيوم والمبيت في نفس الفندق الذي تقيم فيه البعثة؛ من أجل متابعة آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.