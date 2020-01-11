مدرب بيراميدز: نعاني من ضغط المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه يُعاني من أزمة مع الفريق وهي ضغط المباريات.

ويتأهب بيراميدز لمواجهة المصري يوم الأحد لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المدرب من خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "نريد الفوز من أجل الابتعاد بالصدارة في هذه المجموعة، أنا هنا منذ 15 يومًا ومازالت أتعرف على اللاعبين ، لدي رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في الكونفدرالية."

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وأكمل: "هناك مشكلة كبيرة تواجه الجهاز الفني متمثلة في ضغط المباريات."

ومن جانبه قال عمر جابر لاعب الفريق، إن بيراميدز يشير بخطى ثابتة في الكونفدرالية، مؤكدَا أنه رفاقه يأملون في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

وقال نريد الفوز على المصري من جديد واعتلاء صدارة هذه المجموعة.

واختتم جابر تصريحاته بالإشادة بالمدرب تشاتشيتش.