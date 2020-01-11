بالفيديو.. خطأ كارثي من دفاع الأهلي يهدي بلاتينيوم هدفاً سهلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر: ارتكب دفاع الأهلي خطأ قاتلاً أمام بلاتينيوم في مباراة الفريقين التي تقام على ملعب بابا فيلز ماندافا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومن خطأ في تمركز دفاعات الأهلي، بداية من علي معلول في الجانب الأيسر،تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف بتوقيع ستانلي في الدقيقة 19 .

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