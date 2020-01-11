مباشر| بلاتينيوم 1-1 الأهلي .. مروان يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ملخص الشوط الأول

لم تشهد أول ربع ساعة من أحداث المباراة أي فرص خطيرة من جانب النادي الأهلي، وسط محاولات هجومية من جانب أصحاب الأرض.

ومن خطأ في تمركز دفاعات الأهلي، بداية من علي معلول في الجانب الأيسر، نجح فريق بلاتينيوم في تسجيل هدف أول بشباك محمد الشناوي بالدقيقة 19.

وحصل رامي ربيعة على بطاقة صفراء في الدقيقة 21 من أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 31 مرر مجدي أفشة كرة في الجانب الأيمن لجيرالدو، أرسلها لمروان محسن، لكن سددها في قدم مدافع بلاتينيوم لتخرج لركلة ركنية.

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وحرم حارس بلاتينيوم، النيجيري جونيور أجايي من إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 33، بعدما تصدى بالقدم لتسديدته من داخل منطقة الجزاء.

وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق علي محمد علي ولكن قناة أخرى سنغالية أعلنت نقل المباراة وهي RTS2.

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ويتساوى الأهلي مع الهلال والنجم ولكل منهم 6 نقاط في المجموعة المعقدة وذلك قبل مواجهة الفريق التونسي والسوداني في التاسعة من مساء اليوم في الجولة ذاتها .

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وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي للمباراة والذي يتكون من :