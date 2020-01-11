قائد الزمالك يوجه رسالة خاصة لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص حازم إمام قائد فريق الزمالك على تقديم الشكر لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على دعمه للاعبين.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على زيسكو الزامبي 2-0 في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وقال حازم إمام في تصريحات على هامش جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين والجهاز الفني بعد المباراة "نشكر مرتضى منصور، دائما يقف معنا في المواقف الصعبة".

وشدد "رئيس الزمالك لم يتخلى عنا، عندما كنا في أخر ترتيب المجموعة بالكونفيدرالية، ساند الفريق وقال أننا سنصبح أبطال الكونفيدرالية وتحقق الأمر".

واختتم "نشكره على الدعم الكبير، نشكر الجماهير الوفية ومجلس الإدارة بالكامل والجهاز الفني، نهدي الجميع الفوز على زيسكو".