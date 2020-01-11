مدرب بيراميدز: نواجه مشكلة كبيرة في الفريق

أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يعاني من مشكلة كبيرة في تواجده على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وقال تشاتشيتش بأنه موجود منذ ١٥ يوما فقط على رأس الجهاز الفني، ولعب ٣ مباريات وبدأ

في التعرف على اللاعبين عن قرب، حيث لعب مباريات عديدة في وقت قصير.

وأوضح " في كل يوم يمر أفهم اللاعبين أكثر وكذلك طريقة لعبهم، وسعيد جدا بمدى

احترافية لاعبي فريقي وقدرتهم على التعامل والتكيف مع جميع الأوضاع، والفريق هدفه التقدم".

وكشف المدرب عن أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الجهاز الفني متمثلة في ضغط المباريات، وبيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانه التعامل معهم والتعديل في التشكيل والفريق قادر على التأقلم.