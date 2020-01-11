تشاتشيتش: مباراة المصري صعبة.. هدفنا الفوز والتأهل المبكر

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة المصري في الكونفدرالية صعبة للغاية وفريقه يتمنى الفوز وحصد الثلاث نقاط لاعتلاء قمة المجموعة وضمان التأهل.

وشدد على أن الفريق ملزم بالفوز حتى يبتعد

بفارق النقاط عن المنافسين، موضحا أنه يثق كثيرا في قدرة لاعبي بيراميدز وفوزهم بالمباراة رغم صعوبة المنافس الذي يمتلك إمكانيات كبيرة ووضح ذلك في مباراة الجولة الماضية.

وأكد أن هدفه التقدم في البطولة وكل مباراة مهمة في الكونفدرالية والفريق لديه رغبة في الوصول لأبعد نقطة ممكنة وهدف الجميع سواء إدارة وجهاز فني ولاعبين، هو الفوز في كل مباراة يخوضها بيراميدز لتحقيق الهدف الرئيسي بالفوز وحصد أول بطولة في تاريخ النادي.