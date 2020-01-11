مروان محسن يمنح الأهلي هدف التعادل

تمكن الأهلي من تسجيل هدف التعادل في مباراته أمام بلاتينيوم ، التي تجمعهما حاليًا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا. الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا. جاء الهدف بعد تمريرة رائعة إلى جونيور أجاي لينفرد بالمرمى، ولكن حارس بلاتينيوم يتصدى للكرة لترتد إلى مروان محسن الذي يراوغ الدفاع والحارس ليسجل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 52. إلى جونيور أجاي لينفرد بالمرمى، ولكن حارس بلاتينيوم يتصدى للكرة لترتد إلى مروان محسن الذي يراوغ الدفاع والحارس ليسجل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 52.

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