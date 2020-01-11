مصيلحي: انضمام اسماعيل احمد إضافة لسلة الإتحاد السكندري

اعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الانحاد السكندري عن انضمام اسماعيل احمد لصفوف فريق كرة السلة بالنادي. واوضح مصيلحي ان اسماعيل احمد سيصل الي الاسكندرية يوم الثلاثاء المقبل، واللاعب يعد اسطورة في كرة السلة وسيشكل إنضمامه اضافة كبيرة للفريق. واللاعب يعد اسطورة في كرة السلة وسيشكل إنضمامه اضافة كبيرة للفريق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت بأحد فنادق الأسكندرية، للإعلان عن التعاقد مع شركة عالمية لرعاية ملابس الفريق الأول لكرة بالنادي، في حضور محمد مصيلحي رئيس نادي النادي ومساعد الغامدي رئيس الشركة, وطلعت يوسف المدير الفني للفريق ونور السيد قائد الفريق. بأحد فنادق الأسكندرية، للإعلان عن التعاقد مع شركة عالمية لرعاية ملابس الفريق الأول لكرة بالنادي، في حضور محمد مصيلحي رئيس نادي النادي ومساعد الغامدي رئيس الشركة, وطلعت يوسف المدير الفني للفريق ونور السيد قائد الفريق.

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