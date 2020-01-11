قطة رضا عبدالعال تثير استياء جمهور الزمالك

سادت حالة من الاستياء بين جماهير الزمالك من رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق والمدير الفني لبلدية المحلة بسبب هجومه الدائم على الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ووصفه بالقطه السيامي وانتقاده أيضًا لبعض لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق

حامد وأوباما وفرجاني ساسي

وكان رضا عبدالعال قد أكد في تصريحات تلفزيونية

"رغم فوز الزمالك الذي كان سرَّه هو حضور الجمهور، كارتيرون كان فاشلًا في إدارة المباراة وأخطأ عندما قام بعدم البدء بأحمد

سيد زيزو، اللاعب كان متألقًا الفترة الأخيرة وكان لابد أن يلعب على أوناجم خلال لقاء أمس أمام زيسكو".

أضاف رضا عبدالعال:"القطة السيامي ملهاش نجاح مع الزمالك بسبب عدم منحها الفرصة لمصطفى فتحي، الذي قلب المباراة تمامًا بعد نزوله وساهم في الهدف الثاني بتمريرة قاتلة".

واختتم حديثه قائلًا:"لازم أوباما وساسي يريحوا شوية، بسبب إرهاق وضغط المباريات".