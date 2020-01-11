أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش

فاز البطل الأوليمبي علاء أبو القاسم على بطل اليابان بنتيجة ١٥/١٣، ليتأهل إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بفرنسا. كأس العالم لسلاح الشيش بفرنسا. وتعد بطولة كأس العالم لسلاح الشيش هي أول بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد ، واللتي يشارك فيها عدد كبير من ابطال اللعبة لتحسين تصنيفهم العالمي قبل قرعة الأولمبياد . بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد ، واللتي يشارك فيها عدد كبير من ابطال اللعبة لتحسين تصنيفهم العالمي قبل قرعة الأولمبياد .

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