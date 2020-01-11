الثلاثاء.. الزمالك يغادر للجونة

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل إلى الغردقة لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتة غدًا الأحد استعدادًا لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل .

وعلى ناحية أخرى، طالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق بغلق ملف مباراة زيسكو والتركيز في مباراة الجونة القادمة بالدوري.

وكان الزمالك حقق الفوز على زيسكو بهدفين دون رد سجل الهدف

الأول أشرف بن شرقي والثاني مصطفى محمد.

وساهم ذلك الفوز في رفع الزمالك رصيده إلى النقطة السابعة متساويًّا مع مازيمبي الكونغولي في النقاط، وإن كان الأخير سيلعب في الثالثة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة بملعبه مع أول أغسطس الإنجولي "نقطتين" في نفس الجولة، بينما تجمَّد رصيد زيسكو عند نقطتين أيضًا متذيلًا المجموعة.