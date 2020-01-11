كرة الماء يحصد برونزية كأس مصر بعد الفوز على هليوبوليس

فاز الفريق الأول لكرة الماء بالنادي على نظيره هليوبوليس بلقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس مصر ليتوج الفريق بالميدالية البرونزية بعد غياب دام 15 عاما. وكانت المنافسه قوية بين الفريقين حيث فاز الزمالك بضربات الجزاء 14/15 بعد التعادل في الوقت الأصلي 6/6 في المباراة التي أقيمت على ملعب حمامات السباحة بنادي هليوبوليس. حمامات السباحة بنادي هليوبوليس. وحصل على كأس أفضل مدير فني بالبطولة هاني صدقي وجائزة أفضل لاعب بالبطوله عبدالرحمن فوزي من نجوم الفريق. يذكر أن الجهاز الفني للفريق يضم هاني صدقي المدير الفني لأسرة كرة الماء و مدرب فريق العمومي والمدرب العام حاتم محمود و هشام زكريا و مدرب اللياقة البدنية إسلام عسيلي والمدير الإداري محمود البشة. والمدرب العام حاتم محمود و هشام زكريا و مدرب اللياقة البدنية إسلام عسيلي والمدير الإداري محمود البشة. ويضم لاعبي الفريق الفريق الأول كلا من مروان محمد وحازم وائل حراس مرمى الفريق و أحمد فريد وإسلام صالح وأحمد جمال وحازم زهران و يوسف الروبي وإبراهيم الجوهري ورامي محمد وأحمد سامح و مهند الاشقر فيما غاب عن الفريق للإصابة الثنائي عمر عماد وعبدالله المليجي.



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