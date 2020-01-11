بلاتينيوم الزيمبابوي يتفوق على الأهلي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق بلاتينيوم الزيمبابوي على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليًّا بستاد العاصمة الزيمبابوية هراري ضمن الجولة الرابعة لدوري المجموعات"الثانية" لدوري أبطال أفريقيا.

سجَّل الهدف ستانلي أنجالا في الدقيقة 19 من خطأ دفاعي.

يذكر أن النجم الساحلي يتصدر المجموعة قبل لقاء اليوم برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد الأهلي والهلال بينما بلاتينيوم بدون رصيد في ذيل المجموعة.

الشوط الأول

بدا اللقاء هادئًا من جانب الفريقين مع زيادة الحذر خاصة من الأهلي مما ساعد المنافس في الضغط مع مرور الوقت والتسديد

من خارج منطقة الجزاء.

انحصرت خطورة بلاتينيوم في رافائيل وشيكوندي ورافائيل يمينا واستيلا وتسيما ونسيالا يسارا ولكنها عشوائية وصلت سهلة في يد الحارس الزيمبابوي.

حدثت أخطاء مبكرة في دفاعات الأهلي خاصة في العمق من جانب أيمن أشرف ورامي ربيعة مع ثغرات خلفية خلفية لأحمد فتحي وعلى معلول الذى تقدم وسدد بعيدًا عن المرمى.

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هدف متوقع

في الدقيقة 19 ومع امتلاك لاعبي بلاتينيوم للكرة ومن عرضية من رافائيل ترتد ويسدد جابريو تصل

داخل منطقة الجزاء لبراندول أنجالا يسدد بسهولة محرزًا هدف التقدم.

استمرت السيطرة لبلاتينيوم دون خطورة حقيقية على مرمى الأهلي لضعف الإمكانيات وقلة الخبرة وغياب عدد كبير من لاعبيه بالرحيل والإصابات.

ظهر الأهلي في الكادر من خلال مروان محسن من بينية يتباطئ ويسدد قوية مع تغطية دفاعية وينقذ الدفاع تليها خطأ دفاعي غريب وتصل الكرة لجونيور أجاي وينقذ الحارس بيتروس ماهاري بقدمه.

عاب الأهلي الجماعية واكتمال الهجمة حتى النهاية والفاعلية على المرمى مما سهَّل من مهمة الدفاع الأهلاوي مع بطء شديد وغياب التوفيق من جانب جيرالدو واليو ديانج.

استمرت السيطرة الزيمبابوية حتى أطلق الحكم الكونغولي صافرة نهاية الشوط لوجود مساحات خالية في وسط وخلف دفاعات الأهلي.