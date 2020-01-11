اونلاين | نتيجة مباراة الاهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم (0-1) رابط Yallakora بث مباشر الأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الاهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم (0-1) رابط Yallakora بث مباشر الأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف شاهد البث المباشر لمواجهة النادي الاهلي ضد فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير اليوم السبت KOORA LIVE في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط GOAL KOORA.

يلا كورة وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز على فريق بلاتينيوم ستارز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي YALA SHOOOT PLUS بينما انتصر فريق الهلال السوداني على فريق النجم الساحلي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي في تونس COOL KOORA.

جول كورة ويتعادل ثلاثة أندية في النقاط بتلك المجموعة، حيث يملك النادي الأهلي، ونادي الهلال السوداني، وفريق النجم الساحلي التونسي رصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات حتى الآن من بداية البطولة KOORA ONLINE بينما يحل فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في جميع مبارياته حتى الآن BEIN MATSH.

كورة ستار ويدخل النادي الاهلي هذة المباراة وطموحاته أن يحقق الفوز من أجل احتلال صدارة ترتيب تلك المجموعة قبل استقبال فريق النجم الساحلي التونسي في الجولة المقبلة على ملعب السلام الدولي KOORA LIVE وذلك من أجل ضمان بطاقة تأهل قبل الجولة الأخيرة ومواجهة فريق الهلال السوداني في ام درمان حيث ستكون مباراة صعبة على المارد الأحمر YALA LIVE.