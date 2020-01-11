اونلاين | هدف بلاتينيوم أمام الأهلي| نتيجة مباراة الأهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر ahly

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم السبت 11 يناير YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا KOORA LIVE عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز عبر قناة بين سبورتس الرياضية COOL KOORA.

جول كورة أن النادي الأهلي قد نجح في الفوز بمباراته الأخيرة بالدوري المصري على حساب فريق اف سي مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد KOORA STAR في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وعزز المارد الأحمر صدارته في ترتيب البطولة برصيد 30 نقطة بعد مرور 10 جولات على بداية الدوري العام BEIN MATSH.