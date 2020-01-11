اونلاين | "كورة لايف TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع Ahly

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يلا شووت حصري بث مباشر مباريات البطولة الإفريقية | تابع NOW MATCH بث مباشر بدون تقطيع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي والتي ستقام عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر 2-0، تابع بث مباشر كول كورة مباريات البطولات الإفريقية بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.

وتبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مدينة الدوحة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة، حيث أعلنت القنوات القطرية اذاعة المباراة اليوم عبر قناة بي إن سبورتس HD 1 بتعليق المميز علي محمد علي.

مشاهدة بث مباشر كورة أونلاين KORA ONLINE، حيث سبق وتقابل الأهلي مع 4 أندية زيمبابوية (ديناموز هراري – هايلاندرز – جانرز - بلاتينيوم) في 11 مواجهة رسمية، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مثلها، سجل لاعبو المارد الأحمر 19 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف – متابعة بث مباشر مباراة اليوم علي رابط YOUTUBE.

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تابع البث المباشر – كوووورة 4HD مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم LIVE على رابط الأسطورة بدون تقطيع – حيث تحمل مباراة اليوم رقم 22 في تاريخ مواجهات الأندية المصرية والزيمبابوية، وسبق والتقي اندية البلدين في 21 مباراة سابقة بالبطولات القارية، فازت أندية مصر في 15 مباراة وسجلت 32 هدفًا، وخسرت 4 مباريات واستقبلت 13 هدفا وتعادل الطرفين في مباراتين، تابع بث مباشر على BEIN SPORTS CONNECT.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم YALLA KORA:

يتصدر النجم الساحلي التونسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي، يليه فريق الأهلي بالمركز الثاني بنفس الرصيد متفوقا بفارق الأهداف عن الهلال السوداني والذي يحتل المركز الثالث برصيد6 نقاط ايضا، بينما يتذيل فريق بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط، تابع بث مباشر KORA LIVE مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع.