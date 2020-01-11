اونلاين | بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بلاتينيوم مشاهدة مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي الان

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بث حي مباراة الاهلي قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر مجاناً السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الأهلي عن مواصلة الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أمل أن يُحقق ذلك من بوابة المباراة المرتقبة التي تنتظره أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة زيمبابوي.

وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

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قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.