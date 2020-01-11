اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي ووبلاتينيوم HD يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

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دوري بلس بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد الشيخ من قائمة الفريق الأحمر لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي فيما يجلس محمد مجدي قفشة على مقاعد البدلاء.

دوري بلس بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" ويلعب الأهلى في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

دوري بلس بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" وقرر السويسري الدفع بالأنجولي جيرالدو دا كوستا على حساب قفشة نجم الأهلي في المباريات الماضية فيما يعتمد على أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بدلاً من محمد هاني.

دوري بلس بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" ويجلس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد البدلاء بعد ظهور الأول مع الأهلي في المباراة الماضية أمام نادي إف سي مصر .

دوري بلس بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" ويضم تشكيل الأهلي كلا من :

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

دوري بلس بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر goalarab" ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.

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