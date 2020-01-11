اونلاين | «القناة المفتوحة» مباراة الأهلي في دوري الأبطالbeIN SPORT YouTube مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر

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ول كورة تابع ماتش الأهلي ضد بلاتينيوم kora live بث الاسطورة مشاهدة بلاتينيوم ضد الأهلي live7hd رابط دوري أبطال أفريقيا، الأهلي وبلاتينيوم الآن يلا شوت اليوم ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

الأهلي وبلاتينيوم الآن يلا شوت اليوم، ماتش بلاتينيوم ضد الأهلي يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر kooora goal ويجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.

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