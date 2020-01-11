اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر BEIN Sport Live Stream يلا شوت رابط ماتش الأهلي SPORT YouTUBE رابط الأهلي

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بث الاسطورة مشاهدة بلاتينيوم ضد الأهلي live7hd رابط دوري أبطال أفريقيا، الأهلي وبلاتينيوم الآن يلا شوت اليوم أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بلاتينيوم في المباراة التي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

بث الاسطورة مشاهدة بلاتينيوم ضد الأهلي live7hd رابط دوري أبطال أفريقيا، الأهلي وبلاتينيوم الآن يلا شوت اليوم الأهلي يلاقي نظيره بطل زيمبابوي في المباراة التي تقام في الجولة الرابعة من منافسات البطولة القارية.

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ويتواجد الأهلي وبلاتينيوم في المجموعة الثانية رفقة كل من النجم الساحلي والهلال السوداني.

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تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.