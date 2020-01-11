اونلاين | "يلا شووت حصري" مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي NOW جول Ahly

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كورة ستار شاهد مباراة الأهلي وبلاتنيوم اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى لقاء سيقام خارج مصر، ويسعي الأهلي للفوز من أجل الصعود للدور المقبل، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA LIVE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا KOORA STAR .

موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الاهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش , ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا KOORA GOAL ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT .

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يسعي الأهلي لتحقيق الفوز عند مواجهة بلاتنيوم متذيل المجموعة ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فى لقاء سيقام فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش ، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا, ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA STAR