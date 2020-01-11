اونلاين | يلا شوت Ahly Today مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الاهلي رابط Ahly live

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يحل اليوم النادي الأهلي ضيف ثقيل على نظيره بلاتنيوم الزيمبابوي على ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 عبر الخليج 365 عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT، شاهد مباراة الاهلي وبلاتنيوم KOORA GOAL ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي اليوم KOORA GOAL.

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KOORA STAR موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الاهلي ضيف على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش , ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA ONLINE

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يسعي الأهلي لتحقيق الفوز عند مواجهة بلاتنيوم متذيل المجموعة ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقام فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش ، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا, ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA GOAL ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA LIVE