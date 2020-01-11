اونلاين | "اونلاين" Ahly: مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Ahly رابط مباشر الاهلي ONLINE

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* موعد المباراة :

تُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

حقق الأهلي فوز مهما على نادي مصر في بطولة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق الفريق تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفوز العاشر على التوالي في البطولة المحلية. سجل كلا من جونيور أجاي ومروان محسن أهداف الأهلي كما شهد اللقاء المشاركة الأولى للاعب الفريق الجديد محمود عبد المنعم كهربا.

وتقام مباراة الأهلي المصري وبلاتنيوم الزيمبابوى ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي فاز على بلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة السابقة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد وسجل وليد سليمان هدفي الأهلي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج - جونيور أجايي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة

خط الهجوم : وليد سليمان - وليد أزارو

* مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم :

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