رياضة | راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نوريتش سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - ويليامز.

خط الوسط : فريد - ماتيتش - مارسيال - ماتا - بيريرا.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق أرسنال في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.