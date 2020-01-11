رياضة | مدرب بيراميدز يشكو ضغط المباريات قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز يشكو ضغط المباريات قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة المصري في الكونفدرالية صعبة للغاية وفريقه يتمنى الفوز وحصد الثلاث نقاط لاعتلاء قمة المجموعة وضمان التأهل.

شدد على أن الفريق ملزم بالفوز حتى يبتعد بفارق النقاط عن المنافسين، موضحا أنه يثق كثيرا في قدرة لاعبي بيراميدز وفوزهم بالمباراة رغم صعوبة المنافس الذي يمتلك إمكانيات كبيرة ووضح ذلك في مباراة الجولة الماضية.

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أضاف المدرب بأنه موجود منذ ١٥ يوما فقط على رأس الجهاز الفني، ولعب ٣ مباريات وبدأ في التعرف على اللاعبين عن قرب، حيث لعب مباريات عديدة في وقت قصير، وكل يوم يمر يفهم اللاعبين أكثر وطريقة لعبهم، وسعيد جدا بمدى احترافية لاعبي فريقه وقدرتهم على التعامل والتكيف مع جميع الأوضاع، والفريق هدفه التقدم.

أكد أن هدفه التقدم في البطولة وكل مباراة مهمة في الكونفدرالية والفريق لديه رغبة في الوصول لأبعد نقطة ممكنة وهدف الجميع سواء إدارة وجهاز فني ولاعبين، هو الفوز في كل مباراة يخوضها بيراميدز لتحقيق الهدف الرئيسي بالفوز وحصد أول بطولة في تاريخ النادي.

المدرب كشف عن أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الجهاز الفني متمثلة في ضغط المباريات، وبيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانه التعامل معهم والتعديل في التشكيل والفريق قادر على التأقلم.