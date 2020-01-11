رياضة | أحمد الشيخ يعود لدكة الأهلي ضد بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يعود لدكة الأهلي ضد بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وضع أحمد الشيخ لاعب الفريق، على دكة البدلاء قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر قد استبعد الشيخ من المباراة قبل إعادته مرة أخرى عقب خروج وليد سليمان، للإصابة.

وتعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل بداية مباراة بلاتينيوم ستارز، بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، نزول محمد مجدي قفشة بدلًا من سليمان، بعد تعرض الأخير للإصابة في عضلة السمانة وعدم قدرته على مواصلة الإحماء.

ويلتقي الأهلي بلاتينيوم ستارز، بعد قليل على ملعب بابا فيلز معقل بلاتينيوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.