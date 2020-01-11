رياضة | عاجل.. إصابة وليد سليمان وخروجه من تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة وليد سليمان وخروجه من تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل بداية مباراة بلاتينيوم ستارز، بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني نزول محمد مجدي أفشة بدلًا من سليمان، بعد تعرض الأخير للإصابة في عضلة السمانة وعدم قدرته على مواصلة الإحماء.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم ستارز على ملعب بابا فيلز معقل بلاتينيوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.