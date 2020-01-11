رياضة | شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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كورة أونلاين بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020| مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي – متابعة مباشرة لمباريات الأندية المصرية الإفريقية على رابط شغال كورة ستار.

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا على رابط يوتيوب بدون تقطيع| متابعة البث المباشر لمباريات دور المجموعات الإفريقي على كورة لايف بس حصري ومباشر بجودة تناسب جميع السرعات:

تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وتقام المباراة على ملعب "باربوفيلدز" في ولاية "بولاوايو" الزيمبابوية، ويدير المباراة تحكيميًا، الحكم الدولي نجامبو ندالا، شاهد بث مباشر (كورة بس) مباراة AL-AHLI VS PLATINIOUM

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شاهد يلاشووت حصري بث مباشر مباراة (الأهلي × بلاتينيوم ستارز) في دوري أبطال إفريقيا KOOOORA 4 LIVE، حيث يتساوي الأندية الثلاث الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني في رصيد النقاط ويمتلك كل منهما 6 نقاط، بينما يتواجد فريق بلاتينيوم في مؤخرة الترتيب بدون نقاط، وستكون مباريات اليوم حاسمة بشكل كبير في ترتيب هذه المجموعة، متابعة بث مباشر مباريات دوري المجموعات الإفريقي على BEIN SPORTS LIVE.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي اليوم السبت 11 – 1 – 2020| متابعة بث مباشر كورة ستار مباراة الأهلي رابط شغال (YALLA LIVE)متابعة مباشرة مباراة (الأهلي) بدون تقطيع:-

تذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث أعلنت مجموعة القنوات لرياضية اذاعة مباراة الأهلي اليوم عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق المصري (علي محمد علي)، وتوفر القناة ستوديو تحليلي مميز قبل اللقاء يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة في إفريقيا والوطن العربي، تابعوا البث المباشر NOW بدون تقطيع.