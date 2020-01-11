رياضة | عاجل.. الزمالك يعاقب يوسف أوباما

استقر مسئولو نادي الزمالك على فرض عقوبة مالية تجاه يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق بسبب ما حدث في لقاء زيسكو يونايتد الزامبي بالأمس بدوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الزمالك على زيسكو بنتيجة 2-0 بالأمس لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار إدارة الزمالك تجاه أوباما بعد قيامه بالبصق عقب استبداله في الشوط الثاني من اللقاء ضد زيسكو الزامبي.

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أوباما تحدث مع بعض زملائه عقب اللقاء وأكد أن السبب في عصبيته هو الهتافات ضده من جانب الجماهير في كل مباراة رغم اجتهاده وتركيزه وعدم تقصيره.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة الدوري.

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لاعبي الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الجونة يوم 15 يناير الحالي ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.