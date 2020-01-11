رياضة | سفير مصر في زيمبابوي يساند الأهلي ضد بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في زيمبابوي يساند الأهلي ضد بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، على مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذي يستضيف مواجهة بلاتينيوم.

وكان السفير محمد فهمي قد حرص على الحضور لولاية بولاوايو ليلة مباراة الأهلي وبلاتينيوم والمبيت في نفس الفندق الذي تقيم فيه البعثة؛ من أجل متابعة آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة، وتلبية كافة احتياجات بعثة الأهلي.

وعقد السفير المصري جلسة مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي في زيمبابوي؛ للوقوف على آخر ترتيبات اللقاء ومتطلبات البعثة قبل المباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

