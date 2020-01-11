رياضة | تسريب جديد يهز الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب جديد يهز الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك اتهامات بتسريب عقده مع القلعة البيضاء بعد ابتعاده من التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات الأخيرة.

واتهم مسئولون في الزمالك عواد بتسريب عقده بعدما استبعده باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من المشاركة بشكل أساسي وأخرها أمام زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

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ويمتد عقد محمد عواد مع الزمالك لخمس سنوات حتى موسم 2024، وذلك بقيمة 78.913.411 مليون جنيه مصري ويحصل عواد على قيمة العقد كاملًا بصرف النظر عن نسبة المشاركة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الجونة يوم 15 يناير الجاري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري.