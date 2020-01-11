رياضة | سيميوني يتوعد ريال مدريد بـ"الأذى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يتوعد ريال مدريد بـ"الأذى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن مباراة فريقه غدًا أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقام بالمملكة العربية السعودية

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الريال مع خصائص اللاعبين الذين جلبوهم يسعون إلى تقوية أنفسهم من خلال تداول اللاعبين ووصولهم من السطر الثاني".

وأضاف :"سيتعين علينا البحث عن طرق لمواجهة هذه المواقف لمهاجمتها وإلحاق الأذى بها حيث نعتقد أنه يمكننا القيام بها".

وتابع :"ريال مدريد فريق نعرفه جيداً ، إنه فريق مهم للغاية بسبب التسلسل الهرمي للاعبيه ولديه مدرب ناجح للغاية. ينقلون شعورًا بأن عليهم الفوز وأنهم يفوزون".

وزاد :"الديربي هذا مختلف عن ما في الليجا لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك في المباراة السابقة هناك ثلاث نتائج ، هنا أي خطأ يحدث في المباراة يقودك إلى فرصة أقل للعودة لأن النتيجة واحدة فقط ، سواء في الدور نصف النهائي أو في النهائي".

وأشار :"لا يوجد شيء أكثر أهمية للجماهير واللاعبين وللقادة ولموظفي أتلتيكو مدريد من مباراة الغد".

Advertisements

وعن إمكانية الفوز باللقب قال :"ما زلنا في نفس المكان من النمو والتحسين ، في انتظار أن يستفيد الشباب من التجربة وأن أولئك الذين لديهم المزيد من الوقت ينقلون ما هو اتلتيكو واللحظة التي نعيش فيها".

وأوضح :"مواجهة منافسين دائمًا مثل مدريد أو برشلونة أو ليفربول يجعلنا أفضل ، غدًا لدينا فرصة رائعة".

وحول فرص لحاق خيمينيز بالمباراة رد قائلًا :"تدرب خيمينيز بالأمس جيداً ، دعونا نرى كيف يتقدم بلياقته البدنية في تدريب اليوم ما بعد الظهيرة ومن هناك سنقرر من يبدأ مباراة الغد".

وعن زيدان مدرب ريال مدريد قال :"زيدان يبدو مدرباً أفضل مما كان عليه عندما فاز ببطولة الأبطال الثلاثة".

وأتم حديثه عن فالفيردي مدرب برشلونة قائلًا :"هناك الكثير من الاحترام للآراء التي يقدمونها جميعاً ، بالنسبة لي فالفيردي مدرب رائع وأظهر قدرته على دعم النادي".