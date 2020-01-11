رياضة | سيميوني يتوعد ريال مدريد بـ"الأذى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يتوعد ريال مدريد بـ"الأذى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الريال مع خصائص اللاعبين الذين جلبوهم يسعون إلى تقوية أنفسهم من خلال تداول اللاعبين ووصولهم من السطر الثاني".
وأضاف :"سيتعين علينا البحث عن طرق لمواجهة هذه المواقف لمهاجمتها وإلحاق الأذى بها حيث نعتقد أنه يمكننا القيام بها".
وتابع :"ريال مدريد فريق نعرفه جيداً ، إنه فريق مهم للغاية بسبب التسلسل الهرمي للاعبيه ولديه مدرب ناجح للغاية. ينقلون شعورًا بأن عليهم الفوز وأنهم يفوزون".
وزاد :"الديربي هذا مختلف عن ما في الليجا لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك في المباراة السابقة هناك ثلاث نتائج ، هنا أي خطأ يحدث في المباراة يقودك إلى فرصة أقل للعودة لأن النتيجة واحدة فقط ، سواء في الدور نصف النهائي أو في النهائي".
وأشار :"لا يوجد شيء أكثر أهمية للجماهير واللاعبين وللقادة ولموظفي أتلتيكو مدريد من مباراة الغد".
وعن إمكانية الفوز باللقب قال :"ما زلنا في نفس المكان من النمو والتحسين ، في انتظار أن يستفيد الشباب من التجربة وأن أولئك الذين لديهم المزيد من الوقت ينقلون ما هو اتلتيكو واللحظة التي نعيش فيها".
وأوضح :"مواجهة منافسين دائمًا مثل مدريد أو برشلونة أو ليفربول يجعلنا أفضل ، غدًا لدينا فرصة رائعة".
وحول فرص لحاق خيمينيز بالمباراة رد قائلًا :"تدرب خيمينيز بالأمس جيداً ، دعونا نرى كيف يتقدم بلياقته البدنية في تدريب اليوم ما بعد الظهيرة ومن هناك سنقرر من يبدأ مباراة الغد".
وعن زيدان مدرب ريال مدريد قال :"زيدان يبدو مدرباً أفضل مما كان عليه عندما فاز ببطولة الأبطال الثلاثة".
وأتم حديثه عن فالفيردي مدرب برشلونة قائلًا :"هناك الكثير من الاحترام للآراء التي يقدمونها جميعاً ، بالنسبة لي فالفيردي مدرب رائع وأظهر قدرته على دعم النادي".