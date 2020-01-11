رياضة | زيدان: أمتلك أفضل نجوم العالم.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: أمتلك أفضل نجوم العالم.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد جاهزية فريقه لمباراة أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني غدًا في السعودية

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد: "نحن سعداء لقدرتنا على خوض المباراة النهائية هنا، نحن جاهزون لتقديم مباراة كبيرة.. صحيحٌ أنها مباراةٌ نهائية، لكن ذلك لا يغير أي شيء بالنسبة لنا، نحن سعداء وجاهزون للعب مباراة نهائية أخرى".

وتابع :"يسري ذلك في جينات هذا النادي، إنه نادٍ كبير بلاعبين يعيشون من أجل لعب هذا النوع من المباريات.. نعلم أن أهم شيء هو ما نقدمه على أرض الملعب، وليس الرسم الخططي، ‏أحيانا نلعب بطريقة معينة وتقوم الصحف بالحديث عنها بشكل مختلف تماما".

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وواصل:"نعلم أن لدينا إمكانات كبيرة، والأهم أننا نملك التوازن.. ليس لدي شك أن جواو فيليكس لاعبٌ ذو مستقبل واعد، كما أنه لاعبٌ رائع في الوقت الحالي، هو لاعب جيد جدا، لم يوقع معه أتلتيكو إلا لكونه مشروع نجم مستقبلي. هذا أمرٌ أكيد".

وعن نتيجة برشلونة وأتلتيكو مدريد قال :"يتحدثون وكأن الذي حصل مع فالفيردي لا يحصل مع المدربين الآخرين، لا أريد الدخول في ذلك، فنحن نعيش حياة المدربين، وهذا لن يتغير، لعبة كرة القدم هكذا، يبدو أنم البارسا قد فاز، ولكن أتلتيكو قلب النتيجة، حتى اللحظة الاخيرة يحدث كل شيء".

وأردف :"ليست هناك خلطة سرية. كل ما علينا القيام به هو العمل بجهد، وهو ما نقوم به.. أضع كامل ثقتي في هؤلاء اللاعبين، أملك أفضل لاعبي العالم، لكن يتوجب علينا إثبات ذلك، هذا هو السر، إثبات أنك الأفضل دائما".

